IN EVIDENZA

Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

Di

Ott 29, 2026


La Cina sta realizzando il più grande progetto integrato al mondo sviluppato in un’unica fase per la produzione di energia solare e l’accumulo termico, con una capacità di 1.500 MW, a Hami, nello Xinjiang. Combinando la produzione di energia solare con l’accumulo di calore a sali fusi, il progetto fornirà elettricità verde più stabile e ridurrà le emissioni di CO2 di circa 2,26 milioni di tonnellate all’anno, una volta pienamente operativo. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr
(Fonte video: Xinhua)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, 110 robot umanoidi stabiliscono un record mondiale di danza

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, è operativa la più lunga linea metro circolare del Paese

Ott 29, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella riceve la presidente del Costa Rica, “Lunga amicizia”

Ott 29, 2026
IN EVIDENZA

Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

Ott 29, 2026
TOP NEWS

Osteoporosi, presentato il policy paper per l’equità di accesso alle cure

Ott 29, 2026
TOP NEWS

La Cina eroga 800 miliardi di yuan in strumenti finanziari per gli investimenti

Ott 29, 2026