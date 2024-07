Non c’è due senza tre: dopo Volpedo e Gamalero anche il comune di Gavi ottiene il riconoscimento Spiga Verde per il 2024, attribuito ogni anno da FEE – Foundation for Environmental Eucation.

L’annuncio ufficiale per i Comuni è stato fatto mercoledì 24 luglio, durante una cerimonia che si è tenuta nella sede del ministero della Cultura, in sala Spadolini, alla presenza dei sindaci, di Claudio Mazza per Fee Italia e Luca Brondelli di Brondello, vicepresidente nazionale di Confagricoltura, del sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Luigi D’Eramo.

Per il comune di Volpedo, amministrato dal sindaco Elisa Giardini, è il 6° anno consecutivo in cui il borgo che ha dato i natali a Pelizza ottiene il riconoscimento di comune virtuoso.

Riconferma anche per il comune di Gamalero, guidato dal sindaco Gian Piero Ferasin, che conquista per la 2^ volta il riconoscimento Spiga Verde.

Prima volta, invece, per il comune di Gavi, amministrato dal sindaco Carlo Massa che ha ottenuto la sua bandiera “Spighe Verdi” a pieni voti, non solo per il paesaggio straordinario costellato di vigneti del Gavi Docg, ma anche per tutte quelle iniziative messe in atto per preservare e valorizzare l’ambiente e la qualità della vita in generale.

Il commento

Così il vicepresidente di Confagricoltura, Luca Brondelli di Brondello: “Grazie al riconoscimento delle Spighe Verdi i Comuni crescono. Come Confagricoltura, teniamo particolarmente a questo premio che contribuisce alla tenuta sociale, al mantenimento di un’architettura rurale, al consolidamento dell’offerta enogastronomica dei territori. Un plauso alla FEE, con cui da 9 anni collaboriamo a questo premio, con l’auspicio che le Istituzioni possano continuare a credere nel progetto”.