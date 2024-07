Musica – ISOTTA TOM: nei digital store il nuovo singolo “TUTTO BUIO”

E’ disponibile negli store digitali TUTTO BUIO (Digital Noises/Altafonte), il nuovo singolo della cantautrice Isotta Tom, che arriva dopo i precedenti “Il genio” e “Sola o forse no”. Il brano è prodotto da Fabrizio Cit Chiapello, Valerio D’Ambrosio e Isotta Tomazzoni con mix e mastering a cura di Fabrizio Cit Chiapello presso il Transeuropa Studio di Torino.

Le parole

‘’Tutto buio – spiega Isotta – racconta l’incontro tra due persone in cui la tensione emotiva è altissima: giunte al momento della verità, la lente d’ingrandimento è fissa sul momento in cui dovrebbero prendere la decisione di iniziare un percorso insieme. Il buio rappresenta quell’ignoto che ci spaventa e ci rende vulnerabili, in mancanza di risposte chiare. Il finale è volutamente aperto, anche se tutto lascia pensare ad un esito positivo. Il messaggio che emerge è che, comunque, è sempre il coraggio a spingerci a prendere certe decisioni’’.

L’artista

Isotta Tomazzoni, in arte Isotta Tom, è una cantautrice e attrice italiana classe 1996. Canta e scrive da quando ha 16 anni, suonando le sue canzoni al pianoforte e con la sua rock band. Nel 2019 diventa giudice al music show “All Together Now”, registrato negli studi di Cinecittà, reduce dall’esperienza radiofonica e televisiva su RealTime come voce finalista di RdsAcademy 2018.

Produce il suo primo album “Remote Influence” e partecipa al Chinese bridge Competition, competizione nazionale linguistica ed artistica, in cui Isotta vince il premio artistico con una sua canzone tradotta in cinese, volando a Pechino e Shanghai. Il cinese non è la sola lingua studiata negli anni universitari a Milano in cui impara inglese, tedesco e francese e si laurea come Esperta Linguistica per le Relazioni Internazionali. Nel 2021, dopo essersi formata come attrice alla Scuola di Teatro A. Galante Garrone, presenta il suo album in forma di teatro-danza al femminile, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di raccontarle, anche attraverso il corpo e le luci.

Il singolo estivo ‘22 “Pescepalla”, con la partecipazione di Faso (bassista di Elio e Le Storie Tese), entrò nella classifica MEI Indipendente per tutta l’estate, mentre l’ultima uscita discografica è “Genio” con Alta Sierra. Lavora un periodo anche come giornalista cine-televisiva in una emittente emiliana, intervistando e scrivendo di grandi personalità, tra cui il regista Giuseppe Tornatore e l’attivista sopravvissuta Lucy Salani. Nel 2023 vince una borsa di studio in BSMT (The Bernstein School of Musical Theater) a Bologna dove perfeziona le performing arts con professionisti nazionali ed internazionali, tra cui Paul Ferrington nel canto,

Sergio Giacomelli e Phillida Crwoley Smith nella danza, Matt Henry nella recitazione. L’ultima apparizione TV è a VivaRai2, in cui ha aperto la puntata di Fiorello cantando il “Tuca Tuca” in cinese, omaggiando Raffaella Carrà.