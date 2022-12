Domani 15 dicembre, a Torino, marcia per i diritti

Giovedì 15 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per i diritti umani e civili, il Comitato regionale del settore si mobilita con una marcia per i diritti.

Al centro della mobilitazione il sostegno a quanti, ancora oggi nel mondo, si vedono privati dei diritti e delle libertà fondamentali. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Giunta regionale, vedrà sfilare per le vie del centro politici, esponenti della società civile e dell’associazionismo piemontese.

Il corteo partirà alle ore 18 da piazza Solferino (ritrovo 17.30), proseguirà per via Pietro Micca e si concluderà in piazza Castello con gli interventi delle autorità.

Interverranno: il presidente del Consiglio e del Comitato diritti umani Stefano Allasia, i vicepresidenti del Comitato diritti umani Sara Zambaia e Giampiero Leo, il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, l’assessore alle Politiche sociali e parti opportunità del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli.