Dissesto idrogeologico, il ministro Foti: “500 milioni dal PNRR per il progetto SIM”

ROMA (ITALPRESS) – "Il PNRR ha stanziato 500 milioni di euro per il progetto SIM perché lo stesso potesse realizzarsi. Abbiamo stanziato 1.200 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e 290 milioni dedicato a quanto accaduto in Emilia-Romagna negli anni precedenti. Abbiamo poi i fondi della coesione, per i quali vi sono circa 2.3 miliardi già assegnati alle Regioni, delle quali soltanto 1.8 miliardi risultano impegnati". Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, a margine di 'Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell'era dei cambiamenti climatici'. Per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e coesione, "a fronte di 3,3 miliardi di euro, abbiamo impegni per 550 milioni e spese per 64 milioni. Quindi, penso che il vero problema non sia la ricerca di fondi, ma la capacità di spesa".

