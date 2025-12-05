IN EVIDENZA

Discorso Delpini, Fontana "Dall'Arcivescovo richiamo alla responsabilità"

Dic 5, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Il richiamo alla responsabilità è un richiamo a cui noi siamo sempre molto attenti e che cerchiamo di mettere in tutte le nostre attività. Poi, se qualche volta non ci riusciamo, non è sicuramente mancanza di volontà. Ci sono situazioni oggettive che, nonostante la responsabilità, non riusciamo a risolvere”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commentando il discorso alla città dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Per il governatore, quello di quest’anno è stato un discorso “molto duro nell’analisi della nostra società, ma molto positivo poi nella capacità di vedere un futuro in cui la parte buona della nostra società riuscirà a reagire e a superare queste difficoltà”. Interpellato poi sul passaggio del discorso dell’arcivescovo sulla sanità e i suoi disagi, Fontana ha risposto che “bisogna analizzare le cause e vedere i motivi per cui ci sono queste situazioni. Nessuno lo fa certamente come scelta e poi è un problema che si riferisce a tutto il paese e al quale tutto il paese deve porre una risposta”.

