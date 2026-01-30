IN EVIDENZA

Di Costanzo “Il digitale parte integrante della nostra vita, va utilizzato bene”

Gen 30, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Il digitale è parte integrante della nostra vita quotidiana, nel lavoro, nella professione, in famiglia, nel privato. Il Festival Digitale Popolare lo porta in piazza, a Torino da 5 edizioni ad ottobre sarà la quinta edizione, iniziamo anche con altre città, siamo a Firenze in Piazza Ognissanti, tanta partecipazione ma soprattutto tanta conoscenza. Un investimento sulle competenze, sulle professionalità, perché il digitale non è né buono né cattivo, Va ovviamente utilizzato bene, in modo corretto e quindi serve tanta conoscenza”. Lo ha detto Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, in occasione dell’inaugurazione del tour nazionale 2026 del Festival Digitale Popolare a Firenze.

