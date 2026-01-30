Dacia Sandero si rinnova, ora è anche ibrida





ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova Sandero e Sandero Stepway, il modello più venduto del marchio in Europa, con un aggiornamento che punta su design, tecnologia ed efficienza. Nel frontale debutta la nuova firma luminosa a LED a forma di T rovesciata, collegata alla calandra ridisegnata da una linea di puntini bianchi che rafforza l’identità visiva del brand. Sul posteriore nuovi fari “pixel” a LED che accentuano la personalità dei modelli e, sulla Stepway, aumentano la percezione di robustezza. L’anima più outdoor della Stepway è sottolineata dalle nuove protezioni in Starkle, materiale non verniciato con plastica riciclata, più resistente ai graffi e con un minore impatto ambientale. Novità anche per l’abitacolo, che cresce in qualità e coerenza stilistica: le nuove bocchette dell’aria riprendono il motivo a T dei fari, mentre arrivano rivestimenti inediti, un nuovo volante e una dotazione tecnologica più ricca, con display centrale fino a 10 pollici, quadro strumenti digitale e connettività wireless per smartphone. La vera svolta però è sotto il cofano: Sandero Stepway accoglierà per la prima volta una motorizzazione full hybrid da 155 cavalli, capace di viaggiare in città fino all’80 per cento del tempo in elettrico. Debutta anche il nuovo Eco-G 120, il primo GPL con cambio automatico, che garantisce un’autonomia complessiva fino a quasi 1.600 chilometri.

