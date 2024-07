Dopo il completamento delle surroghe e delle sostituzioni, il Consiglio regionale del Piemonte, nella sua completezza, ha eletto all’unanimità Davide Nicco come nuovo presidente L’Aula ha poi provveduto e comporre anche l’Ufficio di presidenza (Udp) con i vicepresidenti Franco Graglia (FI) e Domenico Ravetti (Pd), più i consiglieri segretari Fabio Carosso (Lega), Mario Salvatore Castello (Lista Cirio) e Valentina Cera (Avs).

L’elezione dell’Udp è avvenuta a scrutinio segreto: Graglia ha preso 30 voti, Ravetti 20. I segretari Carosso e Castello hanno ottenuto 30 voti, 19 quelli per Cera.

Le parole

Questo in sintesi il primo discorso di Nicco: “Questo ruolo è una grande responsabilità che necessita di impegno, equilibrio e tempo da dedicare per garantire in modo uguale ogni componente del Consiglio. Noi siamo al servizio dei cittadini piemontesi. Con il governatore e la Giunta avremo uno stretto rapporto di confronto e una collaborazione continua, nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno. Condivisione di intenti e programmazione dei lavori sono essenziali per il buon funzionamento dell’amministrazione regionale”.