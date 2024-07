Consiglio regionale del Piemonte, Buzzi Langhi è dentro. Unanimità per 2 surroghe e 9 sostituzioni

Nel corso della prima seduta di lunedì scorso, il Consiglio regionale del Piemonte, presieduto dal consigliere anziano Mauro Salizzoni, ha effettuato le surroghe, tutte votate all’unanimità dall’Aula.

Le surroghe

Maurizio Marrone , eletto sia nella lista regionale “Per il Piemonte”, sia nella Circoscrizione di Torino nella lista di FdI, ha optato per la prima, per cui il seggio è stato assegnato ad Alessandra Binzoni .

, eletto sia nella lista regionale “Per il Piemonte”, sia nella Circoscrizione di Torino nella lista di FdI, ha optato per la prima, per cui il seggio è stato assegnato ad . Marco Gabusi , anche lui eletto nella lista regionale e nella Circoscrizione di Asti nella lista di Fi, ha optato per la prima, determinando la surroga di Debora Biglia .

Le sostituzioni

In base a quanto previsto dalla nuova legge elettorale regionale, l’Aula ha poi esaminato le singole posizioni dei consiglieri che hanno optato per il ruolo di assessore. Vista l’incompatibilità, l’Aula ha provveduto alla proclamazione dei consiglieri supplenti degli stessi assessori. Anche in questa occasione, le votazioni sono state tutte all’unanimità.

Paolo Bongianni (Fdi), eletto nella Circoscrizione di Cuneo, viene sostituito dalla prima degli esclusi, Federica Barbero .

(Fdi), eletto nella Circoscrizione di Cuneo, viene sostituito dalla prima degli esclusi, . Elena Chiorino , eletta nella lista regionale “Per il Piemonte”, è rilevata da Daniela Cameroni .

, eletta nella lista regionale “Per il Piemonte”, è rilevata da . Enrico Bussalino (Lega), eletto nella Circoscrizione di Alessandria, viene sostituito da Marco Protopapa.

(Lega), eletto nella Circoscrizione di Alessandria, viene sostituito da Marco Gallo (Lista civica Cirio presidente), eletto nella Circoscrizione di Cuneo, fa posto a Daniele Sobrero .

(Lista civica Cirio presidente), eletto nella Circoscrizione di Cuneo, fa posto a . Marina Chiarelli (FdI), proclamata nella Circoscrizione di Novara, viene sostituita da Gianluca Godio.

(FdI), proclamata nella Circoscrizione di Novara, viene sostituita da Federico Riboldi (FdI), primo nella lista circoscrizionale di Alessandria, viene sostituito da Silvia Raiteri.

(FdI), primo nella lista circoscrizionale di Alessandria, viene sostituito da Andrea Tronzano (Fi), uscito dalla Circoscrizione di Torino, viene rilevato da Mauro Fava.

Maurizio Marrone , che già aveva optato per il seggio legato alla lista regionale, fa posto a Claudio Sacchetto .

, che già aveva optato per il seggio legato alla lista regionale, fa posto a . Marco Gabusi , avendo optato per la lista regionale (surrogato da Debora Biglia) e avendo la lista di Asti esaurito i candidati, è stato sostituito da Davide Buzzi Langhi (Fi Alessandria), perché la legge prevede che il subentrante sia individuato nelle stesse liste circoscrizionali che non abbiano ancora espresso alcun seggio.