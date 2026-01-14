Lupi “Emma Bonino ha testimoniato che ci si può battere per i propri valori”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui oggi a omaggiare una grande donna, una donna che ha testimoniato che ci si può battere con forza e vigore per i propri ideali e i propri valori. Abbiamo fatto il ministro insieme sotto il governo Letta, lei agli Esteri, io alleInfrastrutture; lei radicale, io cattolico, e nonostante questo alcune battaglie le abbiamo fatte insieme. Ci accomunava quell’idea che la politica è l’unico strumento per costruire il bene comune. E anche quell’idea di fondo che gli ideali assieme a un’appartenenza forte, a volte distante come la mia e la sua, possano invece portare al dialogo e a costruire un Paese diverso. Per questo mi sembrava doveroso essere qui, in rappresentanza di tutto il nostro partito, Noi Moderati, ma soprattutto per la stima verso una grande donna”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, entrando alla camera ardente per Emma Boninoallestita in Campidoglio.

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