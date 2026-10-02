Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides tra i temi del colloquio

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Roma l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vice presidente della Commissione Europea, Kaja Kallas.Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell’operazione ASPIDES e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, oltre all’evoluzione del quadro internazionale, alle capacità europee di difesa e sicurezza e alla situazione in Libano.

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(Fonte video: Ministero della Difesa)