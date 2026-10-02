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Cina: un robot a forma di serpente sorveglia le linee elettriche nel Paese

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Ott 2, 2026
Un robot a forma di serpente sta sorvegliando le linee elettriche da 10 chilovolt a Kunming, nella Cina sud-occidentale. Sviluppato dall’Ufficio per l’approvvigionamento energetico di Kunming della China Southern Power Grid, il robot è in grado di superare autonomamente gli ostacoli e utilizza sensori a infrarossi, termici e laser per individuare potenziali pericoli. Attualmente viene impiegato per le ispezioni delle linee elettriche. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr
(Fonte video: Xinhua)

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