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Difesa: Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides tra i temi del colloquio

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Ott 2, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Roma l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vice presidente della Commissione Europea, Kaja Kallas.
Al centro del colloquio, in primo luogo, il rafforzamento dell’operazione ASPIDES e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso e nel Mediterraneo, oltre all’evoluzione del quadro internazionale, alle capacità europee di difesa e sicurezza e alla situazione in Libano.sat/azn
(Fonte video: Ministero della Difesa)

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