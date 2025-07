La Russa “Inaccettabile clima anti ebraico”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti usato la parola “inaccettabile” per quanto accade in Medio Oriente. Vorrei usare una parola ancora più dura per questo clima contro gli ebrei come quanto accaduto a una famiglia francese picchiata e insultata. Questo clima è inaccettabile. La situazione di Gaza va assolutamente risolta senza se e senza ma, serve però uno sforzo per non far crescere un clima antiebraico”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare.

(Fonte video: Senato)