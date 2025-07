“Coltiva Italia”, un maxi piano per l’agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – Aumentare la produttività dell’agricoltura e sostenere il settore zootecnico. E’ questo l’obiettivo del disegno di legge “Coltiva Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri che destina all’agricoltura un miliardo di euro. Si tratta di nuove risorse, in aggiunta agli 11 già stanziati per il settore. Novecento milioni divisi in tre tranche, da 300 milioni di euro ciascuna, che andranno a finanziare tre pilastri prioritari: un fondo per la sovranità alimentare in settori di particolare fragilità come la coltivazione di frumento e soia; l’attuazione di un piano olivicolo nazionale; risorse per l’allevamento con lo scopo di ridurre la dipendenza dell’estero. Tra gli obiettivi del Coltiva Italia c’è anche quello di sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile. Per facilitare l’accesso al credito dei giovani imprenditori tra i 18 e i 41 anni, sono previsti incentivi per 150 milioni di euro. Il ddl introduce anche sostegni alle imprese che hanno subito danni nel 2025 da malattie come la peste suina.

mgg/gtr