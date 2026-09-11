Immigrazione irregolare: espulsi e rimpatriati 19 cittadini egiziani

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, è stata portata a termine un’operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo, in Egitto. A bordo del charter erano presenti 19 stranieri di nazionalità egiziana, tutti espulsi dall’Italia. Gli espulsi erano scortati da personale specializzato. Gli stranieri rimpatriati hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione con la Repubblica Araba d’Egitto, in base a un accordo di collaborazione in materia migratoria, che stabilisce la riammissione, con la possibilità di utilizzare voli charter, per eseguire il rimpatrio dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)

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