IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 31/12/2025

Di

Dic 31, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “No Other Choice”, il ritorno di Park Chan-wook
– “Una di famiglia – The Housemaid” con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried
– “La piccola Amelie”, Nothomb e la magia del Giappone
– “SpongeBob – Un’avventura da pirati”, nuovo capitolo al cinema
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia 41 nuove aree di sosta-camper: in provincia 213.000 euro per 7 località

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia 41 nuove aree di sosta-camper: in provincia 213.000 euro per 7 località

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone