IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 31/12/2025

Di

Dic 31, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati
– Agroalimentare europeo in ripresa: surplus a 6,4 miliardi
– Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte
– L’Italia prima al mondo nell’export di mele
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia 41 nuove aree di sosta-camper: in provincia 213.000 euro per 7 località

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: avanti gli studi di Oculistica sul cheratocono, col Politecnico di Torino

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 31/12/2025

Dic 31, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia 41 nuove aree di sosta-camper: in provincia 213.000 euro per 7 località

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: avanti gli studi di Oculistica sul cheratocono, col Politecnico di Torino

Dic 31, 2025 Raimondo Bovone