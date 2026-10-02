Cina, un robot a forma di serpente sorveglia le linee elettriche nel Paese





Un robot a forma di serpente sta sorvegliando le linee elettriche da 10 chilovolt a Kunming, nella Cina sud-occidentale.

Sviluppato dall’Ufficio per l’approvvigionamento energetico di Kunming della China Southern Power Grid, il robot è in grado di superare autonomamente gli ostacoli e utilizza sensori a infrarossi, termici e laser per individuare potenziali pericoli.

Attualmente viene impiegato per le ispezioni delle linee elettriche. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)