IN EVIDENZA

Cina, un robot a forma di serpente sorveglia le linee elettriche nel Paese

Di

Ott 2, 2026


Un robot a forma di serpente sta sorvegliando le linee elettriche da 10 chilovolt a Kunming, nella Cina sud-occidentale.
Sviluppato dall’Ufficio per l’approvvigionamento energetico di Kunming della China Southern Power Grid, il robot è in grado di superare autonomamente gli ostacoli e utilizza sensori a infrarossi, termici e laser per individuare potenziali pericoli.
Attualmente viene impiegato per le ispezioni delle linee elettriche. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr
(Fonte video: Xinhua)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 2/10/2026

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Rapinò una banca nel ferrarese, arrestato a Brindisi un membro della banda

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides tra i temi del colloquio

Ott 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salute Magazine – 2/10/2026

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Rapinò una banca nel ferrarese, arrestato a Brindisi un membro della banda

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Cina, un robot a forma di serpente sorveglia le linee elettriche nel Paese

Ott 2, 2026
IN EVIDENZA

Crosetto incontra Kallas, l’operazione Aspides tra i temi del colloquio

Ott 2, 2026