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Savarino “Sicilia punto di riferimento culturale e ponte tra Europa e Africa”

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Ott 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Negli anni siamo stati protagonisti in termini di accoglienza, sia subita sia governata, ma al contempo possiamo essere un riferimento culturale dando la possibilità a tutta l’Europa di aprire ponti con l’Africa”. Così l’assessore all’Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, a margine dell’incontro “Il Mediterraneo nelle nuove priorità europee e nazionali. La ricerca e l’innovazione nella cooperazione con il Mediterraneo e l’Africa”, organizzato dall’Università di Palermo in collaborazione con Apre – Agenzia per la promozione della ricerca europea. “Stiamo diventando – aggiunge – anche un hub energetico: siamo la Regione che ha autorizzato più energia alternativa in Italia, questo vuol dire mettere anche la Sicilia nelle condizioni di avere un’autonomia energetica e su questo stiamo lavorando anche con Schifani. La settimana scorsa ho ricevuto una delegazione da Tunisi: lì vivono gli stessi problemi degli effetti del cambiamento climatico. Gli studi e le attività di monitoraggio che abbiamo avviato servono a trovare soluzioni che ci mettano in condizione di combattere il fenomeno sia sulle coste che nelle città: oggi abbiamo una nuova legge urbanistica che, oltre a pare di rigenerazione urbana e consumo di suolo tendente a zero, vuole rendere protagoniste le aree verdi nelle nostre città; anche questo serve a ridisegnare i territori, abbassare i picchi di calore e assorbire le bombe d’acqua. Su tutti questi aspetti lavoriamo per cambiare il volto dei nostri territori: in più mettiamo questi strumenti a disposizione di quei paesi che, pur essendo più indietro, vivono le nostre stesse tematiche”. xd8/vbo/gtr

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