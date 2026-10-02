Rapinò una banca nel ferrarese, arrestato a Brindisi un membro della banda

FERRARA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara, con la collaborazione dei colleghi del Comando Provinciale di Brindisi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne di Brindisi, ritenuto responsabile dei reati di rapina pluriaggravata in concorso, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e contraffazione di targa. I fatti risalgono al pomeriggio del 5 maggio 2025, quando un commando composto da più individui travisati ha fatto irruzione all’interno della filiale della banca CREDEM di Cento.

col5/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)