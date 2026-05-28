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Cina, acquistare un robot umanoide ora è possibile, bastano 14 mila euro

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Mag 28, 2026


A partire da soli 14.000 dollari circa!

Astribot, con sede a Shenzhen, ha presentato T1, un nuovo robot umanoide su ruote progettato per la manipolazione di precisione.

Il robot è alto 1,55 metri, pesa circa 66 chili e dispone di 23 gradi di libertà, esclusi gli effettori finali, con un carico utile di 5 chili per singolo braccio.

Compatto, portatile e facile all’uso, T1 è destinato a un utilizzo nel mondo reale in scenari domestici, commerciali, di ricerca e industriali. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr/mca3
(Fonte video: Xinhua)

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