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Melillo “Mafia sempre più globale, fondamentale cooperazione internazionale”

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Mag 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La cooperazione internazionale è tanto più importante oggi quando i traffici illegali determinano la stessa conformazione delle strutture criminose, perché oggi le organizzazioni criminali vanno a integrarsi su scala regionale e globale sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo”. A dirlo il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, nel corso di una conferenza convocata a Palermo convocata dopo l’operazione della Guardia di finanza che ha portato al sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro.
col3/azn

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