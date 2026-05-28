Fine vita, Fnomceo promuove il confronto su etica e cure





ROMA (ITALPRESS) – Cresce tra le forze politiche e nell’opinione pubblica l’attesa per l’avvio il prossimo 3 giugno al Senato dell’esame del disegno di legge sul fine vita, da sempre al centro di un acceso confronto tra favorevoli e contrari. Un tema, questo in evidenza anche nell’agenda della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri che in più occasioni ha promosso momenti di confronto e approfondimento. E proprio di questo si è discusso a Venezia anche nel convegno che si è svolto al Centro Pastorale Cardinal Urbani di Zelarino: a trarre le conclusioni il vicepresidente della Fnomceo Giovanni Leoni.

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