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Tg Lavoro & Welfare – 28/5/2026

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Mag 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’enciclica del Papa rimette l’umanità al centro dell’Intelligenza Artificiale
– Da Generation Italy un racconto senza filtri
– FonARCom lancia l’allarme su precarietà e nuovi impieghi
– Salari e contratti “giusti”, Confintesa protagonista al Festival del Lavoro
sat/gtr

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