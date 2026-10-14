Schifani “Onorerò il mio mandato fino al termine, non deluderò i siciliani”





PALERMO (ITALPRESS) – “La mia storia si commenta da sé per il senso delle istituzioni politiche. Onorerò il mio mandato fino al termine e non deluderò i siciliani”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. “Mi auguro che l’onorevole Minardo – aggiunge – possa dedicarsi a tempo pieno, nei limiti del suo mandato parlamentare, al ruolo che ha di coordinatore, commissario del partito battendo in lungo e largo la Sicilia, perché ci attende un appuntamento importante, con le amministrative, e gli consegniamo una Sicilia che alle ultime europee ha conseguito un grande risultato del 23%”. “E’ naturale che resto fino a ottobre-novembre – sottolinea Schifani – perchè devo portare avanti delle iniziative importantissime”. “I retroscena spifferati da qualche malalingua, naturalmente li respingo al mittente – aggiunge -. Ieri è stato un incontro tra vecchi amici. Con Tajani ci conosciamo da trent’anni. Abbiamo fatto l’analisi della situazione, poi c’è chi soffia sul fuoco naturalmente. Io sono sereno, naturalmente mi interessa che il partito in Sicilia abbia una guida, anche se capisco bene che la guida commissariale è sempre una guida parziale perché non è a tempo pieno, perché Minardo fa anche il parlamentare”. “La mia ricandidatura non è all’ordine del giorno perché si vota fra un anno – prosegue Schifani -. E siccome si vota fra un anno parlare un anno prima di ricandidatura è un dibattito stucchevole e fuor di luogo tra l’altro, perché ci distrae da quella che dovrebbe essere l’attenzione all’azione di governo. Stiamo facendo tante cose. Purtroppo tutte queste grandi cose, che io ritengo anche utili e importanti per la società, vengono sovrastate da chiacchiere che offuscano quella che è l’azione di governo”. xd6/vbo/azn