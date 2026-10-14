Abodi “Fondamentale promuovere lo sport con prodotti audiovisivi”

ROMA (ITALPRESS) – “La promozione dello sport attraverso prodotti audiovisivi è fondamentale. Bisogna cercare di raccontare bene le storie di atleti esemplari o di eventi che hanno segnato la storia dello sport e della società. Grande merito a chi continua a portare avanti il Paladino d’oro, è bello che tutto ciò avvenga in Sicilia, a Palermo, ed è la dimostrazione che il sud Italia può mandare messaggi positivi per la cultura sportiva e la pratica sportiva”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione, presso la Sala del Refettorio della Camera a Roma, della 46esima edizione del Paladino d’oro Sport Film Festival in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre 2026, Abodi ha espresso quindi l’auspicio che “tanti adolescenti e bambini, guardando questi film e documentari, saranno presi dalla voglia di andare in piscina, in campo o in una palestra”. “Vogliamo lo sport per tutti, anche con queste immagini”, ha concluso Abodi.

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