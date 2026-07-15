IN EVIDENZA

Catania, 22 misure cautelari per associazione a delinquere e traffico di droga

Di

Lug 15, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Alle prime luci dell’alba di oggi la Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa in data 3.7.2026 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di 22 soggetti, riservandosi di provvedere rispetto ad altri 4, all’esito degli interrogatori preventivi. Risultano gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere armata, dalla presenza di più di dieci associati, nonché di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce aggravate, con l’aggravante del metodo mafioso.(ITALPRESS)

trl/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Palermo, al via il Festino di Santa Rosalia. Folla di fedeli e turisti in città

Lug 15, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione CRAL e il sostegno a JADA per il Campo Scuola dei bambini con diabete tipo 1

Lug 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: paziente operata di 2 tumori con un solo intervento robotico

Lug 15, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Legge elettorale, Ciriani “Priorità è approvarla, andiamo avanti”

Lug 15, 2026
TOP NEWS

Legge elettorale, Schlein “Si è aperta la crisi di Governo, noi pronti al voto”

Lug 15, 2026
TOP NEWS

Farnesina, Tajani a Madrid al “Foro Libertas” con i leader dell’America Latina

Lug 15, 2026
IN EVIDENZA

Catania, 22 misure cautelari per associazione a delinquere e traffico di droga

Lug 15, 2026