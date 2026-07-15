Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Fondazione CRAL e il sostegno a JADA per il Campo Scuola dei bambini con diabete tipo 1

DiRaimondo Bovone

Lug 15, 2026 , , , , ,

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del Campo Scuola “La DolceVita”, organizzato dall’Associazione JADA – Junior Associazione Diabetici Alessandria, in collaborazione con AGD Piemonte di Torino, un’importante esperienza educativa e formativa dedicata ai bambini con diabete mellito di tipo 1.
Il campo si è svolto dal 22 al 27 giugno presso la Casa per Ferie La Conchiglia di Spotorno, accogliendo 55 bambini tra gli 8 e i 12 anni, provenienti dai centri diabetologici pediatrici degli ospedali SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Santa Croce e Carle di Cuneo e Regina Margherita di Torino. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha sostenuto un progetto capace di coniugare educazione sanitaria, inclusione e divertimento.

Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL: “Poter regalare un sorriso a bambini costretti ad un’esperienza sanitaria impegnativa e faticosa, è per noi motivo di grande orgoglio, uno di quei momenti in cui davvero abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Divertirsi, stare insieme e imparare a curarsi sempre meglio è fondamentale per questi giovani pazienti, seguiti da una squadra eccezionale di professionisti della sanità e da educatori preparati che trasformano un campo scuola in un’esperienza di vita. Là dove c’è bisogno la nostra Fondazione c’è, e ci sarà sempre: soprattutto quando si tratta di sostenere il percorso di bambini e ragazzi alle prese con difficoltà legate alla salute”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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