Fondazione CRAL e il sostegno a JADA per il Campo Scuola dei bambini con diabete tipo 1

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 del Campo Scuola “La DolceVita”, organizzato dall’Associazione JADA – Junior Associazione Diabetici Alessandria, in collaborazione con AGD Piemonte di Torino, un’importante esperienza educativa e formativa dedicata ai bambini con diabete mellito di tipo 1.

Il campo si è svolto dal 22 al 27 giugno presso la Casa per Ferie La Conchiglia di Spotorno, accogliendo 55 bambini tra gli 8 e i 12 anni, provenienti dai centri diabetologici pediatrici degli ospedali SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Santa Croce e Carle di Cuneo e Regina Margherita di Torino. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha sostenuto un progetto capace di coniugare educazione sanitaria, inclusione e divertimento.

Così Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL: “Poter regalare un sorriso a bambini costretti ad un’esperienza sanitaria impegnativa e faticosa, è per noi motivo di grande orgoglio, uno di quei momenti in cui davvero abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante. Divertirsi, stare insieme e imparare a curarsi sempre meglio è fondamentale per questi giovani pazienti, seguiti da una squadra eccezionale di professionisti della sanità e da educatori preparati che trasformano un campo scuola in un’esperienza di vita. Là dove c’è bisogno la nostra Fondazione c’è, e ci sarà sempre: soprattutto quando si tratta di sostenere il percorso di bambini e ragazzi alle prese con difficoltà legate alla salute”.