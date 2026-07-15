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Ospedale di Alessandria: paziente operata di 2 tumori con un solo intervento robotico

DiRaimondo Bovone

Lug 15, 2026 , , , , , , , , , ,
Il dr. Serao, la paziente e il dr. Monsellato

Affrontare contemporaneamente due diagnosi oncologiche rappresenta una delle situazioni più complesse nella pratica clinica. È il caso di Luciana, paziente presa in carico dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, affetta da un adenocarcinoma del colon destro e da una neoplasia del rene destro. Grazie alla collaborazione tra Chirurgia Generale e Urologia è stato possibile programmare ed eseguire un unico intervento multidisciplinare, interamente condotto con piattaforma robotica. Una scelta che ha permesso di affrontare le 2 neoplasie nella stessa seduta operatoria, evitando due ricoveri, due anestesie generali e due procedure chirurgiche separate.

L’intervento, molto raro e di elevata complessità clinica e organizzativa, è stato eseguito in doppia équipe da Igor Monsellato e Federico Sangiuolo di Chirurgia Generale, diretta da Marco Lodin, e da Armando Serao, Direttore della SC Urologia, e Andrea Di Stasio, si è concluso con una anastomosi ileo-colica completamente intracorporea, ovvero con la ricostruzione del tratto intestinale effettuata all’interno dell’addome attraverso l’approccio mininvasivo robotico.
Il follow-up, ad alcune settimane dall’intervento, ha confermato un decorso favorevole: Luciana si presenta in buone condizioni generali, con pieno recupero funzionale, assenza di disturbi significativi e ripresa delle normali attività quotidiane.
L’esperienza conferma il ruolo sempre più centrale della multi-disciplinarietà nell’oncologia moderna: non solo una somma di competenze, ma una vera presa in carico condivisa, in cui specialisti diversi costruiscono insieme la soluzione più appropriata per il singolo paziente.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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