Castellazzo Soccorso: tamponi antigenici e seriologici

Castellazzo Soccorso non si ferma, in prima linea con i suoi militi tra servizi quotidiani e postazioni mobili per il ”Tampone antigenico e sierologico” . I prossimi punti ad Alessandria presso le farmacie sempre dalle 9,00 alle 12,00. : Sabato 3 aprile “Villosio” in Via Galvani 6 e “Sacchi” in corso Acqui n. 36 ad Alessandria ; sabato 10 aprile “Ferraris” Corso Roma 76 e sabato 17 aprile a SALE nei pressi della farmacia , “Sacchi” in corso Acqui 36.

Presso la sede di Castellazzo Soccorso in via Caselli 69 a Castellazzo Bormida Venerdi 2 aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì 6 aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Un mezzo mobile sarà anche ad Oviglio come sottolinea il Presidente Francesco Zanini “Su invito dell’Amministrazione Comunale di Oviglio , mercoledì 7 aprile dalle 14,00 alle 18,00 saremo in paese presso le scuole per effettuare un intervento particolare , il tampone a 45 alunni della Scuola Elementare”.

Intanto Castellazzo Soccorso punta molto sulla comunicazione attraverso il suo sito web www.castellazzosoccorso.it e sui social https://www.facebook.com/ castellazzosoccorso