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Cannella “Il turismo va a supporto della Sicilia, la cultura asset fondamentale”

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Set 26, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il turismo va a supporto della Sicilia, con la cultura come asset fondamentale. È un binomio assolutamente inscindibile. Cultura è tutto ciò che riguarda il nostro patrimonio e la nostra tradizione, dalla cucina siciliana fino ai beni monumentali: questi sono i principali attrattori di flussi turistici e rappresentano un elemento identitario che, se opportunamente valorizzato, può far emergere la Sicilia come unicum nel Mediterraneo. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e moderne tecnologie sono fondamentali per integrare l’offerta turistica e valorizzare il nostro patrimonio culturale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella a margine dalla Giornata mondiale del turismo, in corso per l’intero weekend al Marina Convention Center di Palermo. xd8/vbo/mca2

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