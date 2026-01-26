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Cina: robot impiegati in attività quotidiane alla fiera di Hangzhou

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Set 26, 2026


Cosa sono in grado di fare realmente i robot al di fuori del laboratorio?
Dalla pulizia di bagni e lavandini 24 ore su 24 all’ispezione interna di apparecchiature elettriche e all’evasione degli ordini in farmacia, questi robot stanno già svolgendo compiti concreti.
Ecco alcuni dei robot dotati di intelligenza incarnata esposti alla Global Digital Trade Expo di Hangzhou, in Cina.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat
(Fonte video: Xinhua)

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