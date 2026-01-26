Cina: robot impiegati in attività quotidiane alla fiera di Hangzhou

Cosa sono in grado di fare realmente i robot al di fuori del laboratorio?Dalla pulizia di bagni e lavandini 24 ore su 24 all’ispezione interna di apparecchiature elettriche e all’evasione degli ordini in farmacia, questi robot stanno già svolgendo compiti concreti.Ecco alcuni dei robot dotati di intelligenza incarnata esposti alla Global Digital Trade Expo di Hangzhou, in Cina.(XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)