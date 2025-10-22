IN EVIDENZA

Camorra, sei arresti per scambio elettorale a Santa Maria a Vico

Ott 22, 2025


CASERTA (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per due esponenti di spicco del clan camorristico “Massaro” e degli arresti domiciliari per quattro amministratori del comune di Santa Maria a Vico. In particolare è emerso che il perseguimento di interessi economico-criminali del summenzionato gruppo delinquenziale, veniva supportata l’elezione di membri alle consultazioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Le indagini consentivano, inoltre, di acclarare che i predetti pregiudicati, in ragione del supporto elettorale fornito, avanzavano agli amministratori comunali richieste tendenti ad ottenere l’emanazione di atti in loro favore, ottenendo la disponibilità degli stessi ad assecondare tali richieste. Il provvedimento in esecuzione rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

