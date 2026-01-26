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Papa Leone XIV in Francia: “Stupito dal numero di persone che si riaffacciano alla fede”

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Set 26, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Osservando da vicino il lavoro che state portando avanti, avverto anzitutto tanta gratitudine per l’imprevedibile opera di Dio. Come voi, e insieme a voi, sono stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulle soglie della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell’iniziazione cristiana”. Lo ha detto Papa Leone XIV, a Parigi, incontrando i membri dell’Assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti, all’Istituto Cattolico della capitale francese.
“Può sembrare paradossale che questo fenomeno, per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede, si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata – ha proseguito il Pontefice – ma la vostra esperienza e la vostra testimonianza, cari catecumeni e neofiti, sono il segno tangibile dell’opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Questo fenomeno, che contraddice ogni atteggiamento disfattista e quello che Papa Francesco chiamava pessimismo sterile, deve essere accolto con spirito di responsabilità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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