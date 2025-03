Calderone “L’occupazione femminile cresce nelle attività qualificate”

ROMA (ITALPRESS) – “L’occupazione va sensibilmente meglio, i nostri dati sono positivi. Questo vuol dire che c’è una buona dinamicità”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del Lavoro, a margine dell’evento “Donne, lavoro, futuro. La partecipazione che fa crescere il paese”, organizzato dalla Cisl. “Per quanto riguarda l’occupazione femminile, gli indicatori sono interessanti, importanti nel momento in cui ci dicono che l’occupazione femminile cresce di più al Sud” ha aggiunto “e cresce nelle attività qualificate e che quindi c’è un recupero anche di quelle che sono le posizioni importanti in senso di responsabilità anche apicali delle donne”, ha aggiunto. La ministra ha sottolineato: “Dobbiamo lavorare ancora tanto per portare al lavoro quante più donne possibili, dare loro la possibilità di poter conciliare i tanti ruoli che svolgono nella società. Dobbiamo lavorare per mettere in campo le risorse per una grande campagna di formazione, che vuol dire anche consentire alle donne di poter passare indenni attraverso le grandi trasformazioni della nostra società e del nostro mercato del lavoro”, ha aggiunto.

xc3/sat/mca2