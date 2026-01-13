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Bonino, Craxi “Tante battaglie comuni di civiltà”

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Set 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’eredità di Emma Bonino è quella di una donna con il coraggio delle sue idee, capace di perseguire fino in fondo le sue battaglie: un esempio di coraggio e di coerenza. Il mio ricordo personale risale ai tempi in cui era una giovane addetta di Marco Pannella, quando socialisti e radicali avevano la doppia tessera. Abbiamo combattuto insieme tante battaglie di civiltà. Con Emma mi sono incontrata e scontrata. Ci divideva, tra le altre cose, la mia considerazione che forse il suo approccio europeista fosse un po’ ideologico. Ma un gran ricordo e tante battaglie comuni”. Lo ha detto Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, alla camera ardente di Emma Bonino al Campidoglio a Roma.

xc7/sat

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