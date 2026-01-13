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Venezia: il corto cinese “The Pigeon Ring” vince il Gran Premio Venice Immersive

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Set 13, 2026

VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il cortometraggio cinese The Pigeon Ring ha vinto il Gran Premio Venice Immersive, il massimo riconoscimento della sezione Venice Immersive, all’83esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Diretta da Zhang Yuqi e Tao Shixin, l’opera, della durata di 35 minuti, è presentata attraverso la realtà virtuale e installazioni immersive.
The Pigeon Ring è stato selezionato per il concorso della sezione Venice Immersive di quest’anno, che ha visto la partecipazione di 30 opere provenienti da 26 Paesi e regioni.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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