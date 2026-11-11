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BMW in Tour, Solero “L’inclusione sociale è qualcosa che viviamo tutti i giorni”

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Nov 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “L’inclusione sociale è qualcosa che viviamo tutti i giorni, perché la vita è fatta di difficoltà, e la cosa bella è proprio superarle: questo progetto lo fa giocando insieme a calcio. Superare le difficoltà che qualcuno di noi può avere, e farlo tutti insieme, è la cosa più bella che si possa fare. Vedere le immagini di questi ragazzi, dei nostri concessionari, della squadra che gioca insieme e si diverte è ciò che dà più soddisfazione”. Lo ha detto all’Italpress Sergio Solero, presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “Sono molto felice di far parte di questo progetto e ringrazio tutti quelli che ogni giorno lo fanno vivere, soprattutto i ragazzi che si mettono in gioco e che, con la loro voglia di dimostrare, ci fanno vedere che cosa si può fare ogni giorno”, ha aggiunto.
xu9/mrc/gtr

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