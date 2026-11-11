Tg News – 11/11/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Allarmi bomba nelle scuole italiane, Meloni convoca riunione

– Tajani “Ricevuti nuovi cyberattacchi, taglia anche su mia famiglia”

– Istat, con taglio Irpef per 3,7 milioni di persone beneficio medio 450 euro

– Strage Viareggio, Moretti esce dal carcere e va ai domiciliari

– Garlasco e filone corruzione, Pm sentono ex procuratore Venditti

– Da aula Senato via libera definitivo a Dl carburanti

– Influencer, la Ue dichiara guerra alla pubblicità nascosta

– A New York dibattito su AI e futuro dell’umanità tra rischi, etica e responsabilità

– Previsioni 3B Meteo 12 novembre

mrv