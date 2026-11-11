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Tg News – 11/11/2026

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Nov 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Allarmi bomba nelle scuole italiane, Meloni convoca riunione
– Tajani “Ricevuti nuovi cyberattacchi, taglia anche su mia famiglia”
– Istat, con taglio Irpef per 3,7 milioni di persone beneficio medio 450 euro
– Strage Viareggio, Moretti esce dal carcere e va ai domiciliari
– Garlasco e filone corruzione, Pm sentono ex procuratore Venditti
– Da aula Senato via libera definitivo a Dl carburanti
– Influencer, la Ue dichiara guerra alla pubblicità nascosta
– A New York dibattito su AI e futuro dell’umanità tra rischi, etica e responsabilità
– Previsioni 3B Meteo 12 novembre
mrv

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