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Zarattini (ACIB) “Il progetto con Insuperabili è un insegnamento anche per noi”

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Nov 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il valore dell’iniziativa è straordinario. Faccio fatica a darne una quantificazione, e credo sia forse un valore assoluto. Per noi è l’evento più importante che siamo riusciti a costruire assieme alla Fondazione Insuperabili, e ne siamo profondamente orgogliosi. È un insegnamento anche per noi, una soddisfazione, e speriamo che continui a lungo”. Lo ha detto Enzo Zarattini, Presidente di ACIB, in occasione della presentazione della stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata presso Casa Milan e ha rinnovato l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri partner a promuovere i valori di solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale attraverso lo sport.
xu9/mrc/gtr

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