Lombardia, il futuro dell’artigianato riparte dai giovani e dalla formazione

MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si conferma terra di eccellenza artigiana, con un patrimonio straordinario di competenze, tradizioni e capacità di innovazione: oltre 226.000 imprese, pari al 28% del tessuto produttivo regionale, e 467.000 occupati testimoniano il valore di un settore fondamentale per l’economia lombarda. Un patrimonio che guarda al futuro e alle nuove generazioni: il 64% dei giovani lombardi tra i 16 e i 24 anni è interessato a fare esperienza pratica in bottega per imparare un mestiere sul campo.

E’ la fotografia scattata dall’indagine dell’Istituto Piepoli presentata oggi in Triennale di Milano all’incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”, nell’ambito del 3° Festival del Made in Lombardia promosso da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. Un’iniziativa volta a dimostrare quanto l’artigianato costituisca un pilastro economico capace di offrire percorsi professionali stabili e remunerativi. L’incontro ha approfondito le sfide e prospettive del comparto, dalle novità della Legge annuale per le PMI alla valorizzazione del lavoro creativo e al rafforzamento dell’incontro tra domanda e offerta. Particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento della filiera formativa 4+2, attraverso la collaborazione tra Scuola, ITS e Imprese, oltre che alle opportunità dell’IA, all’economia circolare e alle strategie di internazionalizzazione. L’evento ha chiuso una giornata che ha visto protagoniste le scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, con un programma riservato a studenti, studentesse e docenti: visite guidate al Museo del Design Italiano di Triennale Milano, il laboratorio di ecodesign “Matì, Design da toccare” con il collettivo ilVespaio, l’incontro con gli Artigiani della qualità e i talk dei Creators Daniele Busi, Federica Pessina, Lorenzo Franchini (Collanine Colorate) e Max Maiorino.

Per il 90% degli intervistati l’artigianato rappresenta la massima espressione di creatività e il 77% ha già sperimentato la manualità, soprattutto nei laboratori scolastici (42%). Dall’altro lato pesano la scarsa conoscenza e le incertezze economiche: il 50% non conosce personalmente alcun artigiano, il 54% sa poco o nulla del comparto e il 50% teme guadagni incerti. Da qui la richiesta dei ragazzi: scoprire il mestiere sui social (38%) e con laboratori pratici (37%), guardando all’artigiano come a un professionista del design e dell’innovazione tecnologica.

Per valorizzare questo patrimonio di eccellenze e accompagnarne la crescita, Regione Lombardia ha rafforzato il proprio impegno a sostegno del comparto con la legge regionale 7/2026 “Politiche regionali in materia di artigianato”, che riordina e semplifica le regole del settore. Tra le principali novità, il riconoscimento “Qualità Artigiana”, gestito da Unioncamere Lombardia con le Camere di Commercio, che premia la qualità delle produzioni, l’unicità dei prodotti e la sostenibilità, valorizzando anche la trasmissione generazionale delle imprese e l’inserimento stabile di personale under 35.

“Il futuro dell’artigianato lombardo passa necessariamente dalle nuove generazioni – ha affermato Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. – Abbiamo un patrimonio straordinario di competenze e di saper fare, ma non possiamo limitarci a celebrarlo: dobbiamo creare le condizioni per garantirne la continuità, favorirne la crescita e generare valore. La vera sfida è far comprendere ai giovani che scegliere un mestiere artigiano significa avere un’opportunità concreta di lavoro, di crescita professionale e soddisfazione economica, per questo è fondamentale avvicinare sempre di più la scuola e le famiglie al mondo produttivo, favorire la conoscenza diretta delle imprese e valorizzare le competenze attraverso le nuove soluzioni tecnologiche. Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione: l’artigianato lombardo è la dimostrazione che possono e devono crescere insieme. Come Regione Lombardia continueremo a lavorare con le imprese e le associazioni di categoria per garantire un futuro a queste eccellenze e, soprattutto, offrire nuove opportunità ai nostri giovani, con testa, mani e cuore”.

“L’artigianato lombardo è un pilastro della nostra economia, ma oggi si trova a un bivio generazionale – ha aggiunto il Presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio – L’indagine evidenzia un dato culturale fondamentale: i giovani ne intuiscono il fascino, la creatività e il valore identitario, eppure faticano ancora a considerarlo una prospettiva di carriera concreta. La nostra missione, come sistema camerale al fianco di Regione Lombardia, è proprio superare questa distanza, trasformando l’interesse potenziale in vocazione professionale e imprenditoriale. Il punto critico non è la mancanza di opportunità, ma il divario informativo e formativo tra ciò che le nostre imprese cercano e ciò che i ragazzi immaginano. Dobbiamo mostrare con chiarezza che l’artigianato contemporaneo non è un mestiere di ripiego nè un retaggio del passato: è alta specializzazione, design, tecnologia d’avanguardia e solida capacità di generare reddito. Chi possiede queste competenze detiene un valore raro e ricercatissimo sul mercato. Come sistema camerale, insieme a Regione Lombardia e con strumenti come il riconoscimento “Qualità Artigiana”, siamo determinati a colmare questo divario, mostrando ai ragazzi che scegliere la manifattura e il fare impresa significa costruire un futuro professionale d’avanguardia”.

“La ricerca restituisce l’immagine di un settore dal forte valore umano e creativo: i giovani lombardi riconoscono all’artigianato la capacità di esprimere creatività, trasformare le idee in prodotti concreti, custodire tradizioni e trasmettere competenze. I ragazzi ne vedono inoltre il potenziale di innovazione – ha concluso Sara Merigo, Amministratore Delegato dell’Istituto Piepoli. – Accanto al “fascino” verso la professione artigiana emergono alcuni dubbi pratici legati in particolare alla stabilità dei guadagni e alle prospettive di carriera. Tre giovani su quattro dichiarano che gli piacerebbe avviare una propria attività e il 64% sarebbe interessato a fare un’esperienza pratica in un’impresa artigiana. Per avvicinarli, quindi, occorre offrire occasioni per conoscere questo settore dal vivo e raccontare con chiarezza come si svolge il lavoro, quali competenze richiede e quali prospettive può offrire”.

All’incontro hanno partecipato Bernardo Sofia, Vicepresidente nazionale della CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Eugenio Massetti, Vicepresidente Vicario di Confartigianato Imprese; Matia Bonato, artigiano responsabile produzione biciclette presso Biciclette Rossignoli; Veronica Ferrazza, artigiana arrotina presso Coltelleria Ferrazza.

-foto ufficio stampa incontro “Giovani e mestieri: costruire il futuro”-

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