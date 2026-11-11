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BMW in Tour, Leonardi “Il gioco è uno strumento per andare oltre ogni barriera”

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Nov 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La presentazione di BMW in Tour è ormai giunta alla quarta stagione e per noi è un privilegio, un onore poter continuare questo progetto, che ci vedrà impegnati per quattro mesi a giocare insieme ai dipendenti di tutti i concessionari BMW. Arriveremo poi a una finalissima, nella quale scenderanno in campo anche giornalisti, partner e aziende che contribuiscono alla realizzazione di questa attività. Sarà un momento di inclusione totale, che rappresenta proprio l’obiettivo della nostra Fondazione: rendere il mondo un posto più inclusivo. Lo facciamo giocando, perché attraverso il gioco vogliamo andare sempre oltre”. Lo ha detto Davide Leonardi, presidente della Fondazione EcoEridania Insuperabili, in occasione della presentazione della stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata a Casa Milan e rinnova l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri partner nella promozione dei valori della solidarietà, della partecipazione e della responsabilità sociale attraverso lo sport.
xu9/mrc/gtr

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