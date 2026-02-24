IN EVIDENZA

Blitz contro il clan Vanella Grassi a Napoli, colpita anche ‘Ndrina calabrese

Di

Feb 24, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antimafia a Scampia, quartiere di Napoli. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

“Musica in Sicurezza”, Anas premiata a Sanremo

Feb 24, 2026
IN EVIDENZA

Tentato omicidio nel centro storico di Venezia, fermati due ragazzi britannici

Feb 24, 2026
Attualità IN EVIDENZA Salute

‘Giornata del Farmaco’, donate oltre 670.000 confezioni: aiuteranno 502.000 bisognosi

Feb 24, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

“Musica in sicurezza”, premio speciale ad Anas al Festival di Sanremo

Feb 24, 2026
TOP NEWS

Auto, conclusa la seconda edizione della 1000 Miglia Experience Florida

Feb 24, 2026
IN EVIDENZA

“Musica in Sicurezza”, Anas premiata a Sanremo

Feb 24, 2026
IN EVIDENZA

Blitz contro il clan Vanella Grassi a Napoli, colpita anche ‘Ndrina calabrese

Feb 24, 2026