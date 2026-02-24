Attualità IN EVIDENZA Salute

‘Giornata del Farmaco’, donate oltre 670.000 confezioni: aiuteranno 502.000 bisognosi

Sono oltre 670.000 in Italia, pari a un valore superiore a 6 milioni di euro, le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (10–16 febbraio). I medicinali sosterranno 2.118 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico e aiuteranno almeno 502.000 persone indigenti.

Alla Raccolta hanno partecipato 6.068 farmacie in tutta Italia, più di 27.300 volontari e oltre 21.300 farmacisti. titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro.
Le Giornate del Farmaco si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere SocialiFederfarmaFofiFederchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci AccessibiliIntesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzate grazie all’importante contributo incondizionato di DOC Pharma, EG STADA Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di IBSA Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia Krka Farmaceutici. L’iniziativa ha ottenuto il supporto informativo di RAI per la Sostenibilità – ESG attraverso i canali editoriali Rai, ed è supportata da MediafriendsLa7Sky per il socialeWarner Bros. Discovery Pubblicità Progresso.

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPalcarta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora
Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo [email protected]
Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno:  https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

