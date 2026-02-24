IN EVIDENZA

Dazi, Fumarola “Fare chiarezza, l’incertezza non fa bene all’economia”

Feb 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo che si faccia un po’ di chiarezza e che sia definitiva. Perché questa incertezza non fa bene all’economia, alle imprese e ai lavoratori”. Queste le parole della segretaria generale della Cisl nazionale, Daniela Fumarola, in merito alla questione in atto sui dazi. Presente al convegno “Muoviamo il Paese e Costruiamo il Futuro; le sinergie vincenti”, organizzato da Filca Cisl e Fit Cisl all’Hotel Quirinale, Fumarola ha aggiunto: “C’è stato un accordo fatto con l’Unione Europea. Noi auspichiamo che quell’accordo venga recuperato, ma abbiamo sempre detto che accanto a questo bisogna individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. Il Mercosur, per esempio, è una di queste grandi occasioni che noi dobbiamo assolutamente valorizzare”.

