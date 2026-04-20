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Blitz antimafia a Palermo, 32 fermi

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Apr 20, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un’operazione antimafia della Dia nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo ha portato a 32 provvedimenti di fermo. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre a ulteriori delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa.
mgg/gtr
(Fonte video: Procura della Repubblica – Tribunale di Palermo)

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