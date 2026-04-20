Quartiere Cristo: sabato 25 aprile la ‘Fiera di Primavera’, una giornata di eventi

L’appuntamento è per sabato 25 aprile, a partire dalle ore 8, con la “Fiera di Primavera” del Quartiere Cristo. Una giornata di festa che animerà via Carlo Alberto, corso Acqui, piazza Zanzi e le aree limitrofe con un ricco programma di spettacoli, musica dal vivo e iniziative pensate per tutte le fasce d’età.

Tra gli eventi principali, il concerto per il bicentenario di San Giovanni Evangelista “Note di Primavera”, in piazza Zanzi alle ore 15, che vedrà la partecipazione del Coro Divertimento Vocale, realtà di rilievo nazionale composta da oltre 150 voci e una band, l’esibizione dell’Orchestra Spettacolo di Matteo Tarantino, che si terrà in corso Acqui alle ore 15 e le selezioni ufficiali della 69^ edizione dello “Zecchino d’Oro”, con laboratori a tema per i bambini, che si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Carlo Alberto, previa iscrizione sul sito ufficiale della manifestazione.

Ma non solo: lungo l’asse di corso Acqui si esibiranno band e gruppi dal vivo, con repertori che spaziano dal rock al blues alle cover anni ’70, ’80 e ’90, che accompagneranno i numerosi eventi di intrattenimento – tra cui una sfilata di moda e uno spettacolo di canto e ballo – gli appuntamenti culturali – presentazioni editoriali e iniziative legate al territorio – e i momenti di animazione dedicati ai più piccoli, che si potranno cimentare in laboratori, giochi e attività per tutta la famiglia.

Infine, ad arricchire la fiera, oltre 100 bancarelle presenti nel quartiere, tra artigianato, hobbistica e prodotti agroalimentari, affiancata da esposizioni di auto, moto e mezzi storici.

LE PAROLE – Così il presidente dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Enzo Cirimele: “Le tante attività ludico-ricreative, gli stand presenti, le Associazioni del Quartiere e i nostri negozi hanno lavorato insieme per un programma ricco e importante, che si svilupperà in un’area di ben 2,5 km. Un grazie di cuore ai tanti volontari che saranno impegnati affinché la manifestazione si svolga in piena sicurezza: Castellazzo Soccorso, U.N.A.C, I Volontari della Sud. Il Consorzio Euro F.I.V.A. Duemila anche quest’anno è riuscito a portare oltre 100 stand da ogni parte del Piemonte. Vi aspettiamo per una giornata di shopping, musica ed eventi”.