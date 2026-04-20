Attualità Cronaca Video

Palermo: blitz antimafia, 32 fermi

Di

Apr 20, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Un’operazione antimafia della Dia nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo ha portato a 32 provvedimenti di fermo. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre a ulteriori delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa.
mgg/gtr
(Fonte video: Procura della Repubblica – Tribunale di Palermo)

Di

Articoli correlati

Salute & Scienza Video

Cistite ed endometriosi, i gemelli diabolici

Apr 20, 2026
Economia Video

Nel 2026 sgravi per le assunzioni di giovani e donne

Apr 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Monza: scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro

Apr 20, 2026

Ti sei perso...

Salute & Scienza Video

Cistite ed endometriosi, i gemelli diabolici

Apr 20, 2026
Salute & Scienza

Medicina di precisione: nel nuovo dossier Aifa l’impatto delle terapie mirate

Apr 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: blitz antimafia, 32 fermi

Apr 20, 2026
Economia Video

Nel 2026 sgravi per le assunzioni di giovani e donne

Apr 20, 2026